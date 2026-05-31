NYT: у Білому домі порадили Венсу взяти перерву від соцмереж

Керівниця апарату президента США Дональда Трампа Сьюзен Вайлз порадила віцепрезиденту Джей Ді Венсу поставити на паузу активне використання соцмереж, оскільки він надто палко сперечається там зі своїми критиками.

Про це стало відомо виданню New York Times, повідомляє "Європейська правда".

У публікації, присвяченій президентським перспективам Джей Ді Венса, йдеться про те, що під час офіційних зустрічей віцепрезидент часто гортає щось у своєму телефоні і використовує соціальні мережі, щоб сперечатися зі своїми критиками.

Президент Трамп сам часто публікує дописи в Truth Social, але не витрачає час на відповіді користувачам в інтернеті, як це робить Венс.

"Сьюзі Вайлз, керівниця апарату Трампа, нещодавно порадила Венсу зробити перерву у використанні соціальних мереж, як це зробили й інші посадовці у Західному крилі, за словами людей, обізнаних із цими взаємодіями, оскільки суперечки вважаються негідними його посади", – йдеться у публікації.

Днями Венс підтвердив, що видалив додаток соцмережі Х зі свого телефону на час Великого посту і досі не переустановив його.

В інтерв'ю NBC News, опублікованому 26 травня, він розповів, що перерва від X пішла йому на користь. "Це одна з тих речей, коли відсутність цього відволікаючого фактору, я думаю, зробила мене набагато продуктивнішим", – сказав він.

Загалом матеріал розповідає про те, що Трамп, схоже, вважає питання свого спадкоємця невирішеним. У нещодавніх розмовах зі своїми помічниками та союзниками Трамп часто запитує про те, чи має Венс все необхідне, щоб стати його наступником на виборах 2028 року.

Трамп також давно проводить опитування у своєму оточенні стосовно того, хто більше годиться замінити його на посаді – Венс чи держсекретар США Марко Рубіо.

Рубіо заявляв, що якщо Джей Ді Венс балотуватиметься в президенти, то він буде серед перших, хто його підтримає.