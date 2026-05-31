У Фінляндії проведуть нове тестування систем громадського оповіщення

У понеділок, 1 червня, о 12:00 фінська влада проведе чергове щомісячне випробування систем громадського оповіщення в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Зазвичай випробування сирен проводяться у перший понеділок кожного місяця, за винятком державних свят.

У своїй заяві МВС країни зазначило, що громадянам важливо вміти розрізняти тестовий сигнал та сигнал громадського оповіщення.

Тестовий сигнал – це безперервний звук, що триває сім секунд, і людям не потрібно вживати жодних заходів.

Натомість сигнал громадського оповіщення – це звук, що то посилюється, то стихає, і триває одну хвилину. Якщо люди почують цей сигнал, їм слід перейти в приміщення та дотримуватися вказівок влади. Сигнал про скасування тривоги – це безперервний звук, що також триває одну хвилину.

"Влада подає сигнал громадського оповіщення, щоб попередити людей, які перебувають на вулиці, про дим, газ або іншу небезпеку. Сирени громадського оповіщення також можуть використовуватися для попередження людей про загрози з боку дронів, якщо рятувальні служби приймуть таке рішення", – йдеться в повідомленні МВС.

Сирени є частиною багатоплатформної системи оповіщення про надзвичайні ситуації Фінляндії, яка також передбачає публікацію попереджень через додаток 112 Suomi.

Нагадаємо, уряд Фінляндії готує спеціальну пам'ятку для мешканців країни з інструкціями щодо дій у разі загрози дронів.

Вранці 15 травня у столичному регіоні Фінляндії Уусімаа оголосили повітряну тривогу – фінські військові отримали попередження про можливе потрапляння ударних безпілотників у повітряний простір країни. Через тривогу призупиняли роботу аеропорту Гельсінкі, що призвело до скасування та переспрямування низки рейсів.