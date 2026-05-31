Тисячі людей протестували у Німеччині проти газових електростанцій

У суботу тисячі кліматичних активістів зібралися в місті Гамм на заході Німеччини, щоб висловити протест проти планів будівництва нових газових електростанцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Мітинг відбувся під гаслом "Майбутнє замість газу – захистимо енергетичний перехід". Він був спрямований проти урядових планів будівництва нових газових електростанцій і закликав до розширення використання відновлюваних джерел енергії.

За даними поліції, у мітингу взяли участь близько 2 700 осіб. Організатори оцінюють цю цифру в 5 тисяч осіб.

фото: DPA

Німецький уряд зобов'язався побудувати нові газові електростанції, щоб забезпечити безперебійне постачання електроенергії в періоди слабкого вітру та сонячного світла після виведення з експлуатації вугільних електростанцій.

Хоча з часом вони мають використовувати як паливо кліматично нейтральний водень, кліматичні активісти з обуренням відреагували інвестиційні плани.

"Сьогодні в Гаммі зібралися тисячі людей, щоб надіслати сильний, креативний і мирний сигнал на підтримку справедливого енергетичного переходу", – заявили організатори, серед яких екологічні організації Fridays for Future, Greenpeace, BUND та Campact.

Протестувальники наголосили, що будівництво нових газових електростанцій встановлює неправильні пріоритети енергетичної політики. Замість того, щоб наполегливо розширювати відновлювані джерела енергії, це уповільнює ключовий прогрес у енергетичній трансформації Німеччини та вкладає мільярди в інфраструктуру викопного палива, що шкодить клімату.

Нагадаємо, у березні кліматичні активісти зірвали виступ президента Франції Макрона на ядерному саміті.

В грудні Верховний суд Норвегії підтримав увʼязнення кліматичних активістів за вандалізм.