Україна отримала від Німеччини пускову установку ЗРК IRIS-T

У суботу, 30 травня, Україна отримала від Німеччини пускову установку зенітно-ракетного комплексу IRIS-T.

Про це у неділю повідомив у своїх соцмережах президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

Глава держави розповів, що за цей тиждень росіяни випустили по українцях 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів. Усі ці удари були здійснені по цивільній інфраструктурі – житлових будинках, енергетиці.

"Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше. Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна потребує ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки.



Нагадаємо, Володимир Зеленський написав лист до президента США Дональда Трампа і конгресменів щодо нестачі у засобах ППО.

Він також поінформував, що в ході масованої атаки 24 травня Росія застосувала дві балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік".

Сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що США відреагують на лист президента України, в якому йшлося про дефіцит засобів ППО.