Топгенерал Німеччини: Європі потрібна визначеність від США щодо військової співпраці

Європа намагається переозброїтися якнайшвидше, але їй потрібен час і чіткі сигнали від США.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр в інтерв’ю Bloomberg TV, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на останні закиди міністра оборони США Піта Гегсета на адресу Європи, Броєр сказав, що Німеччина взяла на себе величезне збільшення витрат на оборону, прагнучи досягти цільового показника НАТО у 3,5% витрат на оборону вже у 2029 році, на шість років раніше, ніж було домовлено.

Однак вимоги США, щоб Європа дбала про власну безпеку, ставлять континент перед складною проблемою, зазначив він.

"Ми всі розуміємо, що маємо дбати про свою безпеку самостійно, що маємо взяти на себе більшу відповідальність, але ми не можемо так швидко наростити необхідні потужності", – визнав Броєр.

Він підкреслив, що немає значення, чи американські війська, необхідні для підтримки європейських сил, будуть попередньо розміщені в Європі, чи за необхідності прибудуть з-за океану. Але Броєр наголосив, що у цьому питанні від США необхідна чіткість.

"Якщо вони виводять свої сили, ми маємо компенсувати ці втрати, тому все має бути чітким, прозорим, і має бути дорожня карта, в які терміни ми маємо це зробити", – сказав він.

Глава Пентагону Піт Гегсет під час форуму у Сінгапурі розкритикував давніх партнерів у Європі та НАТО, заявивши, що їм "треба ухвалити кілька важливих рішень".

За даними Welt am Sonntag, США мають намір скоротити свою військову присутність у Європі швидше, ніж передбачалося раніше.