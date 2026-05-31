Зеленський: кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, треба думати про безпеку

Те, що Росія каже зараз про Вірменію, – це насправді не про неї одну, тому всім треба більше думати про безпеку, а також слід надати підтримку Вірменії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 травня, повідомляє "Європейська правда".

Президент зазначив, що Росія зараз погрожує Вірменії значно відвертіше, ніж раніше.

"Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, народ якої – єдиний, хто має право і буде обирати майбутнє для своєї країни. І те, що Росія каже про Вірменію, – це насправді не про неї одну. Треба всім більше думати про безпеку і більше робити спільних кроків, щоб політичні партнерства працювали, і щоб були сучасні оборонні виробництва, сучасні компетенції захисту, а також максимально розгалужені, диверсифіковані економічні звʼязки", – заявив Зеленський.

Він висловив сподівання, що позиції Європи в цих питаннях – і Євросоюзу передусім – будуть принциповими, сильними та вчасними.

"Нікого не можна залишати без підтримки. Європа не має права програти жоден із народів, упустити жодну із країн. Вірменію треба підтримувати. Молдову треба підтримувати. Держави Балтії. Азербайджан треба підтримувати. Треба знаходити шляхи, щоб підтримувати народ Грузії, і це спільне європейське завдання. Нікого не можна втратити", – сказав глава держави.

Раніше лідер Росії Владімір Путін заявив, що Вірменію може спіткати "український сценарій" через її євроінтеграційні прагнення.

"Я вже згадував про це. Криза в Україні почалася колись із спроб приєднання України до ЄС", – сказав Путін під час пресконференції за підсумками саміту ЄАЕС в Астані.

Напередодні Росія викликала свого посла в Вірменії "для обговорення кроків вірменського керівництва, спрямованих на зближення з Європейським Союзом".

7 червня у Вірменії відбудуться важливі парламентські вибори.

Останніми днями Москва попередила, що Вірменія ризикує втратити постачання дешевого газу та обмежила імпорт вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку.

