Axios: Трамп захотів внести зміни в узгоджений з Іраном меморандум

Під час засідання в Ситуаційній кімнаті в п’ятницю президент США Дональд Трамп висунув декілька пропозицій щодо змін до меморандуму, який його перемовники узгодили з Іраном.

Про це виданню Axios стало відомо від високопосадовця адміністрації Трампа та ще одно обізнаного джерела, повідомляє "Європейська правда".

За словами двох співрозмовників, Трамп зацікавлений у цій угоді й сподівається незабаром її укласти, але прагне посилити кілька пунктів, які є для нього важливими. Прохання Трампа дало старт черговому раунду переговорів між сторонами, який може тривати кілька днів.

У п'ятницю Трамп оголосив, що скличе засідання в Ситуаційній кімнаті щодо угоди, і, здавалося, натякнув, що схиляється до її прийняття. За словами двох джерел, Трамп попросив свою команду внести зміни до проєкту угоди щодо пунктів, що стосуються ядерної програми Ірану.

"Угода буде. Щодо її термінів – подивимося. Ми готові почекати, щоб президент отримав те, чого вимагає. Це може бути тиждень. Може бути менше. Може бути більше. Наприкінці тижня ми сподіваємося мати щось", – сказав високопосадовець адміністрації.

Представник Білого дому повідомив журналістам після зустрічі, що Трамп "укладе лише таку угоду, яка буде вигідною для Америки, відповідатиме його "червоним лініям" і гарантуватиме, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю".

Іранські посадовці заявили державним ЗМІ, що вони також не затвердили остаточний текст, хоча на початку тижня двоє американських посадовців стверджували, що Тегеран готовий підписати угоду і все залежить від Трампа.

У своєму нинішньому вигляді меморандум про взаєморозуміння містить зобов'язання Ірану не прагнути до створення ядерної зброї, але жодних конкретних поступок, окрім цього.

У ньому зазначено, що буде 60-денний період для переговорів щодо ядерних зобов'язань Ірану та скасування санкцій з боку США, причому першими питаннями на порядку денному будуть способи утилізації запасів збагаченого урану Ірану та обмеження подальшого збагачення.

Друге джерело повідомило, що Трамп також хоче внести поправки до деяких формулювань про відкриття Ормузької протоки.

За словами посадовця США, Трампу повідомили, що іранцям знадобиться близько трьох днів, аби відповісти.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив 28 травня, що Сполучені Штати та Іран дуже близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння, але американський президент ще не схвалив документ.