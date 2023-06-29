У Люксембурзі хочуть дозволити вирощувати канабіс для власного споживання

У Люксембурзі зареєстрували законопроєкт, яким пропонують дозволити повнолітнім особам вирощувати невелику кількість канабісу для власного споживання.

Як повідомляє "Європейська правда", інформація про це розміщена на сайті парламенту Люксембургу.

Проєкт закону 8033 передбачає, що мешканцям Люксембургу дозволять вирощувати канабіс для власного споживання – до 4 рослин на дорослого, у власній квартирі або на території приватного домогосподарства.

Вирощувати канабіс можна буде лише з насіння і так, щоб його не було видно із загальнодоступного простору.

У проєкті передбачають також санкції за недотримання обмежень.

За споживання канабісу чи похідних продуктів за межами власної домівки загрожує штраф від 25 до 500 євро.

Так само не можна перевозити чи купувати для себе рекреаційний канабіс і похідні продукти у кількості до 3 грамів.

За зберігання, перевезення чи придбання для власного споживання рекреаційного канабісу чи похідних продуктів вагою понад 3 грами загрожує штраф від 251 до 2500 євро або в’язниця на термін від 8 днів до 6 місяців, або поєднання цих двох санкцій.

Нагадаємо, раніше у червні Рада міністрів Албанії підтримала законопроєкт, який потенційно легалізує використання канабісу в медичних і промислових цілях.