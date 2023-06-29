В Люксембурге хотят разрешить выращивать каннабис для собственного потребления

В Люксембурге зарегистрировали законопроект, которым предлагают разрешить совершеннолетним лицам выращивать небольшое количество каннабиса для собственного потребления.

Как сообщает "Европейская правда", информация об этом размещена на сайте парламента Люксембурга.

Проект закона 8033 предусматривает, что жителям Люксембурга позволят выращивать каннабис для собственного потребления – до 4 растений на взрослого, в собственной квартире или на территории частного домохозяйства.

Выращивать каннабис можно будет только из семян и так, чтобы его не было видно из общедоступного пространства.

В проекте предусматривают также санкции за несоблюдение ограничений.

За потребление каннабиса или производных продуктов за пределами собственного дома грозит штраф от 25 до 500 евро.

Так же нельзя перевозить или покупать для себя рекреационный каннабис и производные продукты в количестве до 3 граммов.

За хранение, перевозку или приобретение для собственного потребления рекреационного каннабиса или производных продуктов весом более 3 граммов грозит штраф от 251 до 2500 евро или тюрьма на срок от 8 дней до 6 месяцев, или сочетание этих двух санкций.

Напомним, ранее в июне Совет министров Албании поддержал законопроект, который потенциально легализует использование каннабиса в медицинских и промышленных целях.