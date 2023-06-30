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Литва спільно з Естонією купить вибухівки на 200 млн євро

П'ятниця, 30 червня 2023, 11:23

Литва підписала рамковий контракт на суму близько 200 мільйонів євро на закупівлю вибухових речовин і зарядів з естонськими Державним центром оборонних інвестицій (RKIK), департаментом поліції та прикордонної охорони і рятувальним департаментом.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє RKIK у своєму пресрелізі для BNS.

Зазначається, що за новим контрактом буде можливим терміново закуповувати вибухові речовини та заряди, що дає перевагу під час реагування в кризових ситуаціях. 

"Після російського вторгнення в Україну попит на боєприпаси різко зріс по всій Європі, після чого ми переконалися, що наявність великої кількості контрагентів дасть нам перевагу під час термінового постачання", – пояснив керівник відділу озброєнь RKIK Раміль Ліпп.

За його словами, тепер якщо в одного контрагента виникнуть проблеми з поставками, відразу з'являється можливість розмістити замовлення в іншого партнера за договором.

"Спільні закупівлі з іншими країнами та установами дають нам можливість консолідувати потреби різних сторін і домогтися зниження цін. Спільно закуповувана бойова техніка також зміцнює союзницькі зв'язки і забезпечує перехресне використання і взаємну підтримку всередині країни", – додав Ліпп. 

Раніше литовський президент Гітанас Науседа оголосив, що Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. 

Також Литва передасть Україні додаткові бронетранспортери та боєприпаси.

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