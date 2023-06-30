Литва совместно с Эстонией купит взрывчатки на 200 млн евро

Литва подписала подписала рамочный контракт на сумму около 200 миллионов евро на закупку взрывчатых веществ и зарядов с эстонскими Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK), департаментом полиции и погранохраны и спасательным департаментом.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает RKIK в своем пресс-релизе для BNS.

Отмечается, что по новому контракту станет возможно срочно закупать взрывчатые вещества и заряды, что дает преимущество при реагировании в кризисных ситуациях.

"После российского вторжения в Украину спрос на боеприпасы резко вырос по всей Европе, после чего мы убедились, что наличие большого количества контрагентов даст нам преимущество при срочных поставках", – пояснил руководитель отдела вооружений RKIK Рамиль Липп.

По его словам, теперь если у одного контрагента возникнут проблемы с поставками, сразу появляется возможность разместить заказ у другого партнера по договору.

"Совместные закупки с другими странами и учреждениями дают нам возможность консолидировать потребности разных сторон и добиться снижения цен. Совместно закупаемая боевая техника также укрепляет союзнические связи и обеспечивает перекрестное использование и взаимную поддержку внутри страны", – добавил Липп.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа объявил, что Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине.

Также Литва передаст Украине дополнительные бронетранспортеры и боеприпасы.