Найдавніша з щоденних газет Європи і світу востаннє видала друкований номер

Щоденний вісник Wiener Zeitung – "Віденська газета", яка є найдавнішим діючим виданням щонайменш у Європі – 30 червня востаннє видала друкований номер.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Газета, що майже безперервно виходить з серпня 1703 року (спершу як Wienerisches Diarium), з 1 липня 2023 року більше не видаватиме друкованих щоденних номерів – друковані випуски будуть лише зрідка.

У прощальному друкованому номері 30 червня Wiener Zeitung підбила підсумок своєї роботи: 320 років, 3839 місяці, 116 840 днів з першого номера 8 серпня 1703 року. Також наводять імена монархів і канцлерів, протягом правління яких виходила газета.

"Віденську газету" називають найдавнішим у світі щоденним виданням, яке досі виходить друком. Єдиною тривалою перервою у роботі газети була нацистська окупація.

250-річчя видання навіть відзначали державною церемонією за участі президента й канцлера.

Причиною відходу від друкованого формату стали євродиректива, та, слідом за нею, рішення правлячої коаліції: основним джерелом доходу видання у друкованому вигляді було обов’язкове розміщення законодавчих новин у спеціальній секції. Тепер цю інформацію дозволили публікувати онлайн.

З припиненням щоденного випуску Wiener Zeitung, найстарішою діючою щоденною газетою стає видання з Нижньої Саксонії Hildesheimer Allgemeine Zeitung, яка, хоч і з кількома перейменуваннями, незмінно виходить з червня 1705 року.

Нагадаємо, у 2022 році паризьке метро після 120-річної історії відмовилося від паперового проїзного квитка.





