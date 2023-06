Глава Євроради шокований підривом Каховської ГЕС

Президент Європейської ради Шарль Мішель шокований руйнуванням дамби Каховської ГЕС, обіцяє притягнути РФ до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Шокований безпрецедентною атакою на дамбу Нової Каховки.

Руйнування цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин – і ми притягнемо Росію та її маріонеток до відповідальності", – написав Мішель у Twitter.

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.



The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime – and we will hold Russia and its proxies accountable.