Глава Євроради шокований підривом Каховської ГЕС

Президент Європейської ради Шарль Мішель шокований руйнуванням дамби Каховської ГЕС, обіцяє притягнути РФ до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Шокований безпрецедентною атакою на дамбу Нової Каховки.

Руйнування цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин – і ми притягнемо Росію та її маріонеток до відповідальності", – написав Мішель у Twitter.

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.



The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime – and we will hold Russia and its proxies accountable. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 6, 2023

Він пообіцяв порушити це питання на червневому саміті ЄС. Також Мішель запропонував більше допомоги затопленим територіям.

"Мої думки з усіма сім'ями в Україні, які постраждали від цієї катастрофи", – заявив Мішель.

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала руйнування Каховської ГЕС злочинним і безрозсудним.