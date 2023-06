Глава Евросовета шокирован подрывом Каховской ГЭС

Президент Европейского совета Шарль Мишель шокирован разрушением дамбы Каховской ГЭС, обещает привлечь РФ к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Шокирован беспрецедентной атакой на дамбу Новой Каховки.

Разрушение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление – и мы привлечем Россию и ее марионеток к ответственности", – написал Мишель в Twitter.

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.



The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime – and we will hold Russia and its proxies accountable.