Глава Евросовета шокирован подрывом Каховской ГЭС

Президент Европейского совета Шарль Мишель шокирован разрушением дамбы Каховской ГЭС, обещает привлечь РФ к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Шокирован беспрецедентной атакой на дамбу Новой Каховки.

Разрушение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление – и мы привлечем Россию и ее марионеток к ответственности", – написал Мишель в Twitter.

Shocked by the unprecedented attack of the Nova Kakhovka dam.



The destruction of civilian infrastructure clearly qualifies as a war crime – and we will hold Russia and its proxies accountable. — Charles Michel (@CharlesMichel) June 6, 2023

Он пообещал поднять этот вопрос на июньском саммите ЕС. Также Мишель предложил больше помощи затопленным территориям.

"Мои мысли со всеми семьями в Украине, которые пострадали от этой катастрофы", – заявил Мишель.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.

Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр – села Николаевка, Ольговка, Льово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала разрушение Каховской ГЭС преступным и безрассудным.