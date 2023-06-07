Посол США: Сподіваюсь, Китай зробить правильний вибір і змусить РФ припинити війну

Американський посол у Китаї Ніколас Бернс у середу висловив сподівання, що Пекін "зробить правильний вибір" і підштовхне Росію до припинення війни в Україні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це Бернс сказав під час заходу, організованого неурядовою організацією "Коаліція глобального лідерства США".

"Ми дуже сподіваємося, що вони зроблять правильний вибір, але правильний вибір для Китаю полягає в тому, щоб змусити Росію дотримуватися міжнародного права, вивести свої війська і відновити суверенітет і територіальну цілісність України", – сказав посол США.

Він наголосив, що таких дій від Пекіна очікує світ, хоча й не можна передбачити, що саме буде робити китайський уряд. "Але це те, що ми, очевидно, відстоюємо, і вони знають нашу позицію", – додав Бернс.

Дипломат також зазначив, що нещодавно зустрівся з китайським посланником Лі Хуеєм, який нещодавно здійснив турне Європою для пошуку шляхів розв’язання повномасштабної війни РФ проти України. Наприкінці травня Лі відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Після видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій. Але голова МЗС Дмитро Кулеба ці твердження спростував.

Китай офіційно заявляє про нейтралітет у російсько-українській війні та підтримку територіальної цілісності України, хоча надає Москві економічну й політичну допомогу.