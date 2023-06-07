Посол США: Надеюсь, Китай сделает правильный выбор и заставит РФ прекратить войну

Американский посол в Китае Николас Бернс в среду выразил надежду, что Пекин "сделает правильный выбор" и подтолкнет Россию к прекращению войны в Украине.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом Бернс сказал во время мероприятия, организованного неправительственной организацией "Коалиция глобального лидерства США".

"Мы очень надеемся, что они сделают правильный выбор, но правильный выбор для Китая заключается в том, чтобы заставить Россию соблюдать международное право, вывести свои войска и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказал посол США.

Он подчеркнул, что таких действий от Пекина ожидает мир, хотя и нельзя предсказать, что именно будет делать китайское правительство. "Но это то, что мы, очевидно, отстаиваем, и они знают нашу позицию", – добавил Бернс.

Дипломат также отметил, что недавно встретился с китайским посланником Ли Хуэем, который недавно совершил турне по Европе для поиска путей решения полномасштабной войны РФ против Украины. В конце мая Ли посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

После издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что Ли Хуэй призвал к немедленному прекращению огня, при этом признавая оккупацию РФ украинских территорий. Но глава МИД Дмитрий Кулеба эти утверждения опроверг.

Китай официально заявляет о нейтралитете в российско-украинской войне и поддержке территориальной целостности Украины, хотя оказывает Москве экономическую и политическую помощь.