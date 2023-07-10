У Польщі затримали ще одного ймовірного шпигуна РФ, громадянина України

У Польщі повідомили про затримання ще одного можливого учасника російської агентурної мережі, він є п’ятнадцятим підозрюваним.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримали п’ятнадцятого можливого учасника агентурної мережі РФ у рамках великого розслідування, яке веде Люблінський департамент Національного офісу прокурора.

Про затримання оголосив Маріуш Камінський, міністр внутрішніх справ та адміністрації, який також координує роботу спецслужб.

ABW zatrzymała kolejnego członka siatki szpiegowskiej pracującej dla rosyjskiego wywiadu. Podejrzany prowadził obserwację obiektów militarnych i portów morskich. Był systematycznie wynagradzany przez Rosjan. To już 15. osoba zatrzymana w tym śledztwie.



Skutecznie chronimy Polskę — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) July 10, 2023

Затриманий – громадянин України і проживав у Польщі з 2019 року. За даними слідства, він збирав дані про критичну інфраструктуру, зокрема військові об’єкти і порти, та за винагороду передавав інформацію представникам російської розвідки.

Чоловікові інкримінують участь в організованій злочинній групі і роботі на іноземну розвідку проти інтересів Польщі.

Його вважають учасником ширшої агентурної мережі, яку викрили кілька місяців тому. За даними ЗМІ, серед іншого її учасники намагалися відстежувати постачання західної зброї в Україну. Слідство допускає, що також вони могли готувати диверсії на території Польщі.

Нагадаємо, 16 березня Камінський оголосив про ліквідацію шпигунської мережі, яка діяла на користь Росії. У рамках операції затримало дев'ять осіб.

Пізніше у березні в Польщі відбулись подальші затримання викритих з цієї мережі шпигунів.

Чотирнадцятим затриманим був професійний російський хокеїст.