ЗМІ: У Грузії під час мітингу затримали ексміністра з євроінтеграції
Новини — Понеділок, 29 квітня 2024, 07:57 —
Під час багатотисячної акції в центрі Тбілісі проти законопроєкту про "іноагентів", який різко критикують на Заході, затримали міністра з євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу".
Телекомпанія "Формула" показала кадри, на яких можна побачити, як затримують Петріашвілі.
Міністерство внутрішніх справ заявило, що його затримали за статтями 166 і 173 адміністративного кодексу (дрібне хуліганство і непокора поліції).
Перед цим учасники акції, яка пройшла біля будівлі парламенту Грузії, спробували знести штучні огорожі, розташовані біля будівлі законодавчого органу, через що ситуація загострилася.
Петріашвілі очолював Апарат держміністра з питань інтеграції в європейські та євроатлантичні структури з жовтня 2012 по листопад 2014 року.
У неділю ввечері в Тбілісі відбулася багатотисячна демонстрація проти законопроєкту про "іноагентів", що загрожує євроінтеграції Грузії, де не обійшлося без сутичок із поліцією.
Раніше спікер парламенту Грузії у реакції на критику США закону "Про прозорість іноземного впливу" фактично звинуватив Штати у "фінансуванні радикалізації і дезінформації" через грантову підтримку грузинських громадських організацій.
Перед цим двопартійна група Сенату США 26 квітня надіслала лист прем'єр-міністру Грузії, в якому попередила, що якщо нововнесений законопроєкт про "іноагентів" стане законом, вони будуть змушені домагатися зміни політики Сполучених Штатів щодо Грузії.
Розгляд проєкту у другому читанні планують на 29 квітня.
На цей же день керівна партія "Грузинська мрія" запросила на мітинг своїх прихильників.