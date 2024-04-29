ЗМІ: У Грузії під час мітингу затримали ексміністра з євроінтеграції

Під час багатотисячної акції в центрі Тбілісі проти законопроєкту про "іноагентів", який різко критикують на Заході, затримали міністра з євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Телекомпанія "Формула" показала кадри, на яких можна побачити, як затримують Петріашвілі.

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Міністерство внутрішніх справ заявило, що його затримали за статтями 166 і 173 адміністративного кодексу (дрібне хуліганство і непокора поліції).

Перед цим учасники акції, яка пройшла біля будівлі парламенту Грузії, спробували знести штучні огорожі, розташовані біля будівлі законодавчого органу, через що ситуація загострилася.

Петріашвілі очолював Апарат держміністра з питань інтеграції в європейські та євроатлантичні структури з жовтня 2012 по листопад 2014 року.

У неділю ввечері в Тбілісі відбулася багатотисячна демонстрація проти законопроєкту про "іноагентів", що загрожує євроінтеграції Грузії, де не обійшлося без сутичок із поліцією.

Раніше спікер парламенту Грузії у реакції на критику США закону "Про прозорість іноземного впливу" фактично звинуватив Штати у "фінансуванні радикалізації і дезінформації" через грантову підтримку грузинських громадських організацій.

Перед цим двопартійна група Сенату США 26 квітня надіслала лист прем'єр-міністру Грузії, в якому попередила, що якщо нововнесений законопроєкт про "іноагентів" стане законом, вони будуть змушені домагатися зміни політики Сполучених Штатів щодо Грузії.

Розгляд проєкту у другому читанні планують на 29 квітня.

На цей же день керівна партія "Грузинська мрія" запросила на мітинг своїх прихильників.