В Литве начали сбор на противодронные системы для Украины: готовят подарок ко Дню независимости

Литовский журналист и активист Андрюс Тапинас анонсировал новый сбор в поддержку Украины – на противодронные системы SkyWiper Omni, чтобы приобрести и передать их ко Дню независимости Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он объявил в своем Twitter.

Тапинас объявил сбор 500 тысяч евро для приобретения систем борьбы с дронами SkyWiper Omni, а также дистанционных систем подрыва RISE-1. И первые, и вторые производит литовский оборонпром.

On the eve of NATO summit in Vilnius Lithuanians want to send the message: We do not sleep. We did not tire to help Ukraine.



We start raising 500K to buy antidrone systems SkyWiper Omni and remote explosive initiators RISE-1



Both are made by Lithuanian defence industry