Оточення Байдена говорить про його запальну вдачу й схильність лаятись – Axios

Президент США Джо Байден у приватних розмовах нерідко підвищує голос і вдається до лайки, через що радники намагаються уникати зустрічей із ним наодинці.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Axios.

Через надміру "запальну вдачу" Байдена, пише видання, під його гарячу руку можуть потрапити помічники як вищого, так і нижчого рангу. У таких ситуаціях він гнівно їх допитує, а не просто зривається.

За словами співрозмовників Axios, президент США нерідко вдається до фраз на кшталт "Чорт забирай, якого х*я ти цього не знаєш?!", "Не п***и мені тут!" і "Йди н***й!".

Почути крик американського президента стало "внутрішньою церемонією посвяти в Білому домі", не під запис кажуть його помічники: "Якщо Байден не кричить на вас, це може бути ознакою того, що він вас не поважає".

Деякі помічники Байдена стверджують, що гнів президента США відображає його високі очікування від співробітників.

Цей опис американського лідера різко контрастує з публічним іміджем спокійного чоловіка, який дав критикам привід називати його "сонним Джо" й надто старим для роботи президента. В оточенні 80-річного Байдена навіть вважають, що йому було б краще час від часу показувати темперамент публічно, аби угамувати занепокоєння виборців.

Як відомо, 25 квітня Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року.

При цьому майже половина американців заявили під час опитування, що надали б перевагу президенту віком до 60 років.