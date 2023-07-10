Окружение Байдена говорит о его вспыльчивом характере и склонности к брани - Axios

Президент США Джо Байден в частных разговорах нередко повышает голос и прибегает к ругани, из-за чего советники стараются избегать встреч с ним наедине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Axios.

Из-за излишне "вспыльчивого нрава" Байдена, пишет издание, под его горячую руку могут попасть помощники как высшего, так и низшего ранга. В таких ситуациях он гневно их допрашивает, а не просто срывается.

По словам собеседников Axios, президент США нередко прибегает к фразам вроде "Черт возьми, какого х*я ты этого не знаешь?!", "Не п***и мне тут!" и "Иди н***й!".

Услышать крик американского президента стало "внутренней церемонией посвящения в Белом доме", не под запись говорят его помощники: "Если Байден не кричит на вас, это может быть признаком того, что он вас не уважает".

Некоторые помощники Байдена утверждают, что гнев президента США отражает его высокие ожидания от сотрудников.

Это описание американского лидера резко контрастирует с публичным имиджем спокойного мужчины, который дал критикам повод называть его "сонным Джо" и слишком старым для работы президента. В окружении 80-летнего Байдена даже считают, что ему было бы лучше время от времени показывать темперамент публично, чтобы унять беспокойство избирателей.

Как известно, 25 апреля Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз бороться за президентский пост на выборах 2024 года.

При этом почти половина американцев заявили в ходе опроса, что отдали бы предпочтение президенту в возрасте до 60 лет.