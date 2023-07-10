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Окружение Байдена говорит о его вспыльчивом характере и склонности к брани - Axios

Понедельник, 10 июля 2023, 20:44

Президент США Джо Байден в частных разговорах нередко повышает голос и прибегает к ругани, из-за чего советники стараются избегать встреч с ним наедине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Axios.

Из-за излишне "вспыльчивого нрава" Байдена, пишет издание, под его горячую руку могут попасть помощники как высшего, так и низшего ранга. В таких ситуациях он гневно их допрашивает, а не просто срывается.

По словам собеседников Axios, президент США нередко прибегает к фразам вроде "Черт возьми, какого х*я ты этого не знаешь?!", "Не п***и мне тут!" и "Иди н***й!".

Услышать крик американского президента стало "внутренней церемонией посвящения в Белом доме", не под запись говорят его помощники: "Если Байден не кричит на вас, это может быть признаком того, что он вас не уважает".

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Некоторые помощники Байдена утверждают, что гнев президента США отражает его высокие ожидания от сотрудников.

Это описание американского лидера резко контрастирует с публичным имиджем спокойного мужчины, который дал критикам повод называть его "сонным Джо" и слишком старым для работы президента. В окружении 80-летнего Байдена даже считают, что ему было бы лучше время от времени показывать темперамент публично, чтобы унять беспокойство избирателей.

Как известно, 25 апреля Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз бороться за президентский пост на выборах 2024 года.

При этом почти половина американцев заявили в ходе опроса, что отдали бы предпочтение президенту в возрасте до 60 лет.

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