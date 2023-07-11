Президент Литви Гітанас Науседа закликав НАТО відмовитися від своїх обмежень щодо створення постійних оборонних баз поблизу російських кордонів.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в інтерв'ю The Times.

Литовський лідер вказав на те, що базовий договір Альянсу з Москвою вже фактично не діє через агресивні кроки РФ.

"Оскільки Росія робить активні кроки з розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі, а у нас є всі докази того, що це відбувається, ми повинні нарешті оголосити основоположний акт НАТО-Росія мертвим", – пояснив Науседа.

За його словами, без такого кроку договір "все ще забруднює мислення в деяких столицях НАТО", а тому "це все ще тримає нас у сірій зоні стратегічної неоднозначності".

Альянс вже розмістив міжнародні сили в дев'яти країнах, таких як Польща і країни Балтії, але це розгортання відбувається на суворо ротаційній основі, і підрозділи часто виводяться вже через пів року за договором 1997 року з Росією, який забороняє постійні бази НАТО на більшій частині території колишнього східного блоку за "поточних обставин безпеки".

У червні Німеччина, яка раніше захищала угоду з РФ, зробила значний крок вперед, оголосивши, що збільшить свою присутність в Литві до "постійної" механізованої піхотної бригади чисельністю близько чотири тисячі солдатів, як тільки на місці будуть побудовані необхідні казарми та тренувальні об'єкти.

"На мою думку, все більше і більше союзників розуміють, що Путін – азартний гравець, і всі погрози він робить не тому, що він сильний, а тому, що відчуває себе слабким. Я думаю, що цей нещодавній заколот групи Вагнера в Росії показав його слабкість для всіх", – переконаний Науседа.

"Тому ми повинні залишатися сильними, і це, напевно, найкраще стримування: залишатися сильними, об'єднаними та показувати, що нас не залякати Путіну, тому що в іншому випадку він негайно отримає сигнали про нашу вразливість. (Росія) дійде висновку, що, мовляв, західні країни знову слабкі, не здатні приймати рішення, і, звичайно, це матиме дуже негативний вплив на наші рішення", – резюмував президент Литви.

Раніше повідомлялося, що держави НАТО в понеділок, подолавши турецьке вето, досягли згоди щодо регіональних планів, які детально описують, як Альянс реагуватиме на потенційний напад Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що саміт НАТО у Вільнюсі ухвалить три нові регіональні оборонні плани для протидії двом головним загрозам Альянсу: Росії та тероризму.

Для виконання цих планів НАТО переводить 300 тисяч військовослужбовців у стан підвищеної готовності, у тому числі значні військово-повітряні та військово-морські сили, зазначив Столтенберг.