Саміт НАТО затвердить три регіональні плани оборони для протидії РФ і тероризму

Саміт НАТО у Вільнюсі ухвалить три нові регіональні оборонні плани для протидії двом головним загрозам Альянсу: Росії і тероризму.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у п’ятницю на пресконференції напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"На саміті ми зробимо подальші важливі кроки для посилення нашого стримування і оборони. За допомогою трьох нових регіональних оборонних планів, для протидії двом головним загрозам нашому Альянсу: Росії і тероризму", – сказав Столтенберг.

Він пояснив, що один план буде ухвалений для півночі, Атлантики і європейської Арктики.

"Другий – для центру, що охоплює Балтійський регіон і Центральну Європу; і південний план для Середземномор'я і Чорного моря", – додав генсек.

Для виконання цих планів НАТО переводить 300 тисяч військовослужбовців у стан підвищеної готовності, у тому числі значні військово-повітряні і військово-морські сили, зазначив Столтенберг.

Також він очікує, що лідери ухвалять План дій з розвитку оборонного виробництва, спрямований на збільшення попиту, нарощування потужностей і посилення оперативної сумісності.

"Для цього нам потрібно більше інвестувати. На саміті члени Альянсу візьмуть на себе більш амбітне зобов'язання інвестувати в оборону щонайменше 2% валового внутрішнього продукту щорічно", – додав генсек.

Столтенберг також розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи.

При цьому він не став розкривати зміст майбутнього рішення НАТО щодо членства України.

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