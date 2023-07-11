Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО отказаться от своих ограничений по созданию постоянных оборонительных баз вблизи российских границ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в интервью The Times.

Литовский лидер указал на то, что базовый договор Альянса с Москвой уже фактически не действует из-за агрессивных шагов РФ.

"Поскольку Россия предпринимает активные шаги по развертыванию тактического ядерного оружия в Беларуси, а у нас есть все доказательства того, что это происходит, мы должны наконец объявить основополагающий акт НАТО-Россия мертвым", – пояснил Науседа.

По его словам, без такого шага договор "все еще загрязняет мышление в некоторых столицах НАТО", а потому "это все еще держит нас в серой зоне стратегической неоднозначности".

Альянс уже разместил международные силы в девяти странах, таких как Польша и страны Балтии, но это развертывание происходит на строго ротационной основе, и подразделения часто выводятся уже через полгода по договору 1997 года с Россией, который запрещает постоянные базы НАТО на большей части территории бывшего восточного блока при "текущих обстоятельствах безопасности".

В июне Германия, которая ранее защищала соглашение с РФ, сделала значительный шаг вперед, объявив, что увеличит свое присутствие в Литве до "постоянной" механизированной пехотной бригады численностью около четыре тысячи солдат, как только на месте будут построены необходимые казармы и тренировочные объекты.

"По моему мнению, все больше и больше союзников понимают, что Путин – азартный игрок, и все угрозы он делает не потому, что он сильный, а потому, что чувствует себя слабым. Я думаю, что этот недавний мятеж группы Вагнера в России показал его слабость для всех", – убежден Науседа.

"Поэтому мы должны оставаться сильными, и это, наверное, лучшее сдерживание: оставаться сильными, объединенными и показывать, что нас не запугать Путину, потому что в противном случае он немедленно получит сигналы о нашей уязвимости. (Россия) придет к выводу, что, мол, западные страны снова слабые, не способны принимать решения, и, конечно, это будет иметь очень негативное влияние на наши решения", – резюмировал президент Литвы.

Ранее сообщалось, что государства НАТО в понедельник, преодолев турецкое вето, достигли согласия по региональным планам, которые подробно описывают, как Альянс будет реагировать на потенциальное нападение России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что саммит НАТО в Вильнюсе примет три новых региональных оборонных плана для противодействия двум главным угрозам Альянса: России и терроризму.

Для выполнения этих планов НАТО переводит 300 тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности, в том числе значительные военно-воздушные и военно-морские силы, отметил Столтенберг.