Німеччина підтвердила надання нового пакета допомоги для України
Німеччина підтвердила передачу Україні нового пакета допомоги для України загальною вартістю близько 600 млн євро.
Про це, як пише "Європейська правда", під час саміту НАТО у Вільнюсі заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
За словами Пісторіуса, новий пакет допомоги "слугує пріоритетам України: протиповітряна оборона, танки, артилерія".
"Таким чином, ми робимо важливий внесок у зміцнення здатності України вистояти (у війні з Росією)", – додав посадовець.
За даними Міністерства оборони, Київ отримає дві пускові установки для системи протиповітряної оборони Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1 і одну систему безпілотних літальних апаратів Luna.
Раніше повідомлялося, що новий пакет військової допомоги Берліна для Києва включатиме засоби ППО, бойові машини піхоти, снаряди й дрони загальною вартістю близько 600 млн євро.
Тим часом агентство dpa з посиланням на свої джерела повідомляє, що вартість пакета навіть більша – майже 700 млн євро.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні десятків бойових танків Leopard 1A5 у співпраці з Данією найближчим часом.