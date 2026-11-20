17 листопада Спеціалізована палата Косова в Гаазі засудила колишнього президента Хашима Тачі до додаткових 17 місяців позбавлення волі за перешкоджання здійсненню правосуддя.

Зокрема, за розголошення конфіденційної інформації про свідків та спроби вплинути на їхні свідчення у справі про воєнні злочини. Приголомшливий вирок у ній оголосили раніше, у вересні – Тачі отримав 25 років в'язниці.

Для багатьох косоварів обидві справи і вироки за ними є емоційно дуже болючими та розглядаються як продовження боротьби за незалежність їхньої держави. Дедалі частіше звучать звинувачення на адресу Сербії.

Докладніше про справи, про реакцію на вироки і про можливі наслідки – в матеріалі журналістки "Європейської правди" Дар'ї Мещерякової Другий вирок для героя війни: чому Гаага знову засудила екслідера Косова та як відповідають люди. Далі – стислий її виклад.

Щоб зрозуміти масштаб реакції на вироки для Хашима Тачі, слід усвідомлювати, ким є він для значної частини косовського суспільства. Нагадаємо, більшість населення Косова становлять албанці.

Тачі був одним із політичних лідерів Армії визволення Косова (АВК) під час війни 1998-1999 років, яка завершилася відокремленням території від Сербії. Пізніше став прем’єр-міністром, а згодом президентом незалежного Косова.

І хоча Тачі вдавався до очевидного популізму під час свого президентства, а також часто натикався на масову критику, його вчинки під час війни викликали в суспільстві повагу.

Армія визволення Косова для багатьох косовських албанців залишається символом боротьби за звільнення від сербського контролю, а її колишні командири – людьми, які відіграли ключову роль у здобутті незалежності.

Тому судові процеси проти них сприймають не лише як юридичні справи щодо конкретних осіб, а й як спроби переосмислити саму історію визвольної війни. І саме через вирок Тачі із 25-му роками ув’язнення десятки тисяч людей виходили у вересні на вулиці Косова, щоб показати підтримку своїм героям й обурення діями суду в Гаазі.

Під час однієї з акцій навіть намагалися штурмувати будівлю місії ЄС.

Косовари переконані, що за судовими процесами проти колишніх командирів АВК стоїть Белград, який прагне дискредитувати людей, причетних до здобуття незалежності Косова.

У суспільстві побутує думка, що Сербія діє за фінансової підтримки або в інтересах Росії.

Адже та зацікавлена в послабленні міжнародних позицій Косова.

Вирок, який винесли цього тижня у справі про розголошення конфіденційної інформації про свідків та спроби вплинути на їхні свідчення у справі про воєнні злочини, ще може бути оскаржений.

Саме апеляційний процес стане наступним важливим випробуванням як для захисту Тачі, так і для довіри косовського суспільства до Спеціалізованої палати та Спеціалізованої прокуратури Косова.

Ці структури формально є частиною косовської юридичної системи, але розташовані в Гаазі і працюють без косоварів.

Після оголошення вироку колишня партія Тачі – Демократична партія Косова – запропонувала ухвалити новий закон, який обмежив би їх повноваження. Законопроєкт уже передали до парламенту, але його ще не ухвалили.

Проте Європейський Союз заявив, що такий крок матиме дуже негативні наслідки для прагнення Косова вступити до ЄС, оскільки його розцінюють як спробу втручання в незалежну роботу Спеціалізованого суду.

Однак Демократична партія Косова, колишня політична сила Тачі, продовжує просувати цей законопроєкт і має підтримку з боку правлячої партії ПДК.

Серед іншого, законопроєкт передбачає, що термін ув’язнення не може перевищувати 15 років, тоді як Тачі засудили до 25.

Також пропонується, щоб коли після апеляційного розгляду справа доходить до третьої інстанції (наприклад, Верховного суду) її передавали на розгляд до Косова, а не залишали в Гаазі.

Докладніше – в матеріалі Дар'ї Мещерякової Другий вирок для героя війни: чому Гаага знову засудила екслідера Косова та як відповідають люди.