Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Румунії Крістіана Істрате через те, що його країна відмовилася видавати візи російській команді, що хотіла взяти участь у чемпіонаті Європи з тхеквондо.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Як зазначили у МЗС Росії, румунській стороні висловили "рішучий протест" у зв’язку з "безпідставною відмовою" у видачі в’їзних віз російській команді, яка хотіла взяти участь у чемпіонаті Європи з тхеквондо серед юнаків та дівчат віком 12–14 років, що відбудеться наприкінці листопада в Бухаресті.

"У Москві розглядають утиск прав дітей-спортсменів як ганебний прояв дискримінації за національною ознакою, що суперечить ключовим нормам прав людини та підриває основи міжнародного спортивного співробітництва. Політизація допуску російських спортсменів на міжнародні змагання є абсолютно неприйнятною", – наголосили у заяві.

Також там додали, що ворожі випади щодо Росії "не залишаться без відповіді та матимуть довгострокові негативні наслідки для їхніх ініціаторів".

Нагадаємо, Швеція опублікувала юридичні рекомендації, щоб полегшити прикордонним органам відмову у в’їзді або депортацію російських спортсменів напередодні Чемпіонату світу з лижних видів спорту 2027 року.

Також писали, що міжнародні організатори спортивних подій, які дозволятимуть змагатись російським спортсменам, не матимуть права на фінансування програми ЄС Erasmus+ для спорту.