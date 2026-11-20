Польські ЗМІ дізналися, що на момент порушення повітряного простору країни російськими ракетами та реактивним дроном, в аеропорту "Ясьонка", що в Жешуві, перебував прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Про це стало відомо TVN24, пише "Європейська правда".

Зазначається, що польське агентство з управління повітряним рухом підтвердило, що під час порушення польського повітряного простору "український літак зі статусом HEAD перебував на пероні". Цей статус присвоюють рейсам, які перевозять найвищих посадовців країн з офіційними місіями.

"Коли дві ракети та безпілотник влучили в Польщу, прем’єр-міністр України Сергій Корецький перебував в аеропорту "Ясьонка" в Жешуві. З двох незалежних джерел нам відомо, що тієї ночі він прибув до аеропорту з Києва, щоб вранці вилетіти в Берлін на зустріч із канцлером Німеччини", – сказав журналіст польського телеканалу.

Водночас невідомо, чи перебував український прем’єр вже на борту літака, чи був у будівлі аеропорту.

Як зазначив журналіст, виліт літака був запланований на 07:57 ранку.

"Отже, це сталося після скасування першої тривоги, але до того, як Центр урядової безпеки оголосив другу тривогу", – сказав він.

ОНОВЛЕНО О 18:51. Джерело, яке наближене до прем'єр-міністра України, підтвердило "Європейській правді" цю інформацію.

Цього дня писали, що на тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав екстрену нараду у зв’язку з порушенням повітряного простору.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звернувся із закликом до союзників країни по НАТО щодо посилення оборони Польщі на тлі того, як російські ракети та реактивний дрон порушили повітряний простір країни.