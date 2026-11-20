Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс закликав Європейський Союз закрити свої кордони для всіх російських громадян.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

ЄС не може перевірити сотні тисяч російських туристів, яких він досі впускає. Тому найкращим рішенням буде закрити для них кордони.

"Впускати таку кількість людей до ЄС наразі надто небезпечно. Ми не повинні поступатися Росії, не повинні демонструвати слабкість. Ніхто не може перевірити таку кількість людей", – заявив прем’єр-міністр Латвії.

Він також виключив можливість відновлення нормальних відносин із Москвою після будь-якого перемир’я в Україні.

"Дехто вважає, що після перемир’я можна буде повернутися до нормальних відносин із Росією. Це неможливо. Це нова епоха", – сказав Кулбергс.

Латвія була серед 11 країн, які в червні підписали лист під егідою Швеції, у якому закликали Брюссель обмежити видачу віз росіянам. У жовтні єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер повідомив, що Європейська комісія може представити пропозицію наступного року.

Кулбергс попередив, що гібридні атаки Росії на східному фланзі НАТО посилюються.

Також він назвав найближчі місяці "зимою правди" у зв’язку з тим, що Росія завдає ударів по системах водопостачання, опалення та електропостачання України, оскільки не досягає значного прогресу на фронті. А водночас – намагається вплинути на громадську думку в країнах ЄС.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала держави-члени ЄС припинити видачу туристичних віз громадянам Росії до завершення російсько-української війни.

А 20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня.