У МЗС Росії заявили, що призначення топдипломатки ЄС Каї Каллас для участі у переговорах з РФ негативно вплине на їхній результат.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство Interfax.

Призначення Каї Каллас призведе до зриву будь-яких переговорів, вважає речниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Вона відкрито визнає, що в межах своїх повноважень має намір саботувати будь-які домовленості. Каллас "несе" уже давно, її ніхто в ЄС не може зупинити, а тим більше проконтролювати, кого і як вона представлятиме з точки зору Європейського Союзу? Коли ніхто в ЄС не розуміє, кого вона представляє весь цей час", – заявила Захарова.

Раніше Кая Каллас заявляла, що саме вона може представляти європейців на переговорах про врегулювання російсько-української війни. Втім, у ЄС поки зупинилися на двох інших кандидатурах: президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Європейської Ради Антоніу Кошті.

Нагадаємо, Кая Каллас назвала основні вимоги європейської сторони до Росії на майбутніх мирних переговорах щодо України: повага до територіальної цілісності України, невизнання окупованих територій російськими, відповідальність РФ за воєнні злочини та повернення депортованих українських дітей.

Більше про це читайте у статті "ЄвроПравди": Сім крісел від Європи: хто представлятиме ЄС на переговорах щодо України і як це бачать у Брюсселі