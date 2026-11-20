По всій Італії 20 листопада пройшов загальний страйк та демонстрації – представники профспілок заявляють про участь 1,5 мільйона людей у сотні міст.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Згідно з останніми даними профспілки CGIL, до протестів приєдналися працівники, студенти та пенсіонери. Вони вийшли на вулиці у понад 100 містах, щоб підтримати загальний страйк під гаслом "Майбутнє – це зараз".

"За останніми даними середня національна явка на страйк у державному та приватному секторах становить 60%. Навіть після такого великого дня, як сьогодні, якщо не отримаємо відповідей, ми не зупинимося. Ми рухатимемося вперед і продовжуватимемо протестувати на вулицях", – зазначив генеральний секретар профспілки Мауріціо Ландіні.

Загальний страйк, запланований на 24 години, мав торкнутися всіх державних та приватних секторів: від шкіл до охорони здоров'я та місцевого громадського транспорту, включаючи порти та таксі. Страйк автобусів, трамваїв та метро був запланований у певні години, визначені на місцевому рівні у різних містах.

Нагадаємо, повітряний та залізничний транспорт, а також залізничні вантажні перевезення були виключені зі страйку після втручання Гарантійної комісії. Однак у суботу о 21:00 розпочнеться ще один страйк залізничників, оголошений профспілками.

Попередній день загальних протестів по всій Італії відбувся 30 жовтня: тоді десятки тисяч людей вийшли на протести проти зростання вартості життя та збільшення військових видатків.