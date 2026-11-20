Європейський Союз схвалив використання 1 млрд євро на нове військове обладнання для України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Ці гроші виділять з Європейського фонду миру. Рішення ухвалили на тлі нових атак РФ по Україні.

"За 24 години Росія вбила українських цивільних громадян, пошкодила кілька посольств у Києві та порушила повітряний простір Польщі. Немає жодних ознак того, що Росія прагне миру, дії Москви говорять самі за себе. Сьогодні ми схвалюємо виділення ще 1 млрд євро на підтримку оборонної спроможності України. Україна може розраховувати на підтримку Європи, яка зміцнить її позиції як на полі бою, так і за столом переговорів", – заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики безпеки Кая Каллас.

Виділені кошти мають піти на постачання безпілотників, засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, обладнання для радіоелектронної боротьби, радіолокаційних систем та вибухових речовин до кінця 2027 року.

Ці гроші ЄС виділяє унаслідок політичної домовленості, досягнутої державами-членами 25 вересня 2026 року, щодо мобілізації загалом 6,6 млрд євро для України в рамках Європейського фонду миру.

Також 20 листопада Європейська комісія виділила Україні 7,9 млрд євро для задоволення фінансових потреб та забезпечення функціонування державної адміністрації країни, яка продовжує захищатися від загарбницької війни з боку Росії.