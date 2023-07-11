Страны Балтии открыли свое воздушное пространство для НАТО

Литва, Латвия и Эстония обещают предоставить НАТО больше возможностей в своем воздушном пространстве, а также договорились увеличить расходы на оборону.

Об этом говорится в декларации, подписанной во вторник министрами обороны Литвы, Латвии и Эстонии Арвидасом Анушаускасом, Инарой Мурниеце и Ханно Певкуром, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В декларации отмечается, что союзники по НАТО получают неограниченный доступ к воздушному пространству стран Балтии для сдерживания, усиленных дежурств и проведения широкомасштабных учений.

"Мы, подписанты, обязуемся способствовать доступности воздушного пространства стран Балтии для воздушной деятельности НАТО и обеспечивать самые высокие стандарты безопасности полетов, а также улучшать гражданское и военное сотрудничество между странами Балтии", – говорится в документе.

Страны Балтии также предложили членам Альянса внедрить модель ротационной противовоздушной обороны, предоставив свои собственные силы и средства.

Напомним, осенью прошлого года Германия предложила инициативу "Небесный щит", которая направлена на усиление противовоздушной обороны в Европе и лучшую концентрацию усилий в этой области.

В инициативе уже участвуют 19 европейских государств, в том числе нейтральные Австрия и Швейцария.

Детали об инициативе и то, почему она расколола союзников, читайте в статье "ЕвроПравды".