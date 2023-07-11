Польща заморозила акції наближеного до Путіна російського олігарха

Міністерство розвитку й технологій Польщі у вівторок оголосило про призначення тимчасового управління в трьох компаніях, пов’язаних із підсанкційним наближеним до Владіміра Путіна російським олігархом В'ячеславом Кантором.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

Тимчасове управління дозволить унеможливити перехід права власності на акції трьох компаній Кантора у Grupa Azoty S.A. – найбільшої польської компанії, що працює у сфері хімічної промисловості.

"Крок за кроком ми усуваємо російську присутність у польській економіці. Чи то стаючи незалежними від російських енергоресурсів, чи то обмежуючи російський вплив і капітал", – прокоментував міністр розвитку Польщі Вальдемар Буда.

В'ячеслав Кантор, чиї акції в групі "Азоти" були заморожені в Польщі, тісно пов'язаний з Владіміром Путіним: Кантор допомагав йому просувати російську версію історії на міжнародному рівні й був внесений до списку санкцій ЄС після вторгнення Росії в Україну.

Кантор є основним акціонером "Акрона" – одного з найбільших російських виробників мінеральних добрив, а також одним із найбагатших людей Росії. За даними журналу Forbes, у 2023 році Кантор посів 153-тє місце у світі серед мільярдерів зі статками в 11,3 мільярда доларів.

У березні стало відомо, що прем’єр Польщі Матеуш Моравецький збирається обговорити з опозицією питання конфіскації російського майна у країні.

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