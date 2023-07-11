Польша заморозила акции приближенного к Путину российского олигарха

Министерство развития и технологий Польши во вторник объявило о назначении временного управления в трех компаниях, связанных с подсанкционным приближенным к Владимиру Путину российским олигархом Вячеславом Кантором.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

Временное управление позволит исключить переход права собственности на акции трех компаний Кантора в Grupa Azoty S.A. – крупнейшей польской компании, работающей в сфере химической промышленности.

"Шаг за шагом мы устраняем российское присутствие в польской экономике. То ли становясь независимыми от российских энергоресурсов, то ли ограничивая российское влияние и капитал", – прокомментировал министр развития Польши Вальдемар Буда.

Вячеслав Кантор, чьи акции в группе "Азоты" были заморожены в Польше, тесно связан с Владимиром Путиным: Кантор помогал ему продвигать российскую версию истории на международном уровне и был внесен в санкционный список ЕС после вторжения России в Украину.

Кантор является основным акционером "Акрона" – одного из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, а также одним из самых богатых людей России. По данным журнала Forbes, в 2023 году Кантор занял 153-е место в мире среди миллиардеров с состоянием в 11,3 миллиарда долларов.

В марте стало известно, что премьер Польши Матеуш Моравецкий собирается обсудить с оппозицией вопрос конфискации российского имущества в стране.

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