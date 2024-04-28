У Вірменії кажуть, що РФ не має боятись через їхнє зближення з ЄС

У Вірменії заявляють, що їхнє зближення з ЄС не має непокоїти Росію, оскільки не є для них загрозою.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю Politico сказав посол Вірменії в ЄС Тігран Балаян.

За словами дипломата, географічне розташування Вірменії означає, що країна "історично і практично має так багато зв'язків з Росією, що тільки фантасмагоричні люди думають, що Вірменія піде на самогубний крок, намагаючись підірвати російські інтереси в регіоні".

"Відносини між Вірменією та ЄС ґрунтуються на національних інтересах Вірменії. Наразі наші національні інтереси вимагають, щоб ми мали зразкові відносини з ЄС і всіма його країнами-членами", – сказав він.

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Водночас посол підкреслив, що не виключає добрих відносин з Росією,

"І це те, що ми хочемо пояснити нашим російським колегам", – додав він.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість надання Вірменії кандидатського статусу на вступ у ЄС.

Після чого вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що ця резолюція має стати предметом обговорення у Вірменії.

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