У Литві сподіваються вже цьогоріч розпочати будівництво заводу Rheinmetall

Литва в ході переговорів з компанією Rheinmetall намагається досягти того, щоб будівництво заводу почалося восени цього року.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Будівництво проходитиме на особливих умовах. Якщо влада схвалить ділянку землі біля міста Байсогала, то будівництво заводу Rheinmetall розпочнеться цього року.

"Можна розпочати роботи та паралельно оформлювати документи, але працювати завод не зможе, якщо не буде всіх дозволів. Іншими словами, дозвіл має бути отриманий до закінчення будівництва", – сказала міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте.

Реклама:

За даними Мінекономіки, ведуться переговори і про початок будівництва з цієї осені, і про те, скільки грошей на проєкт виділить Литва.

Своєю чергою Rheinmetall повинен виконати певні вимоги, наприклад, створити не менше 200 робочих місць, платити зарплати в 1,5-2 рази вище за середні в районі.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Литовський президент Гітанас Науседа назвав цю угоду довгоочікуваним кроком у зміцненні оборонної промисловості країни.

23 квітня Сейм Литви ухвалив поправки, які створили сприятливі умови для великих місцевих та західних виробників, зокрема німецького гіганта оборонної промисловості Rheinmetall, щоб швидше та легше будувати свої заводи в країні.