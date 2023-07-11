Франція вже почала доставляти в Україну далекобійні ракети SCALP - ЗМІ

Франція вже розпочала постачання "значної кількості" крилатих ракет великої дальності SCALP в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France 24 із посиланням на джерело у військових колах Франції.

Зазначається, що ракети будуть встановлені на літаки незахідного виробництва.

За даними джерел, ракети будуть використовувати лише в межах міжнародно визнаних кордонів України.

При цьому у Франції не вважають постачання Україні ракет SCALP ескалацією, враховуючи, що Росія запускає ракети з набагато більшим радіусом дії, додає джерело.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні ракет, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.

Макрон не згадав конкретну назву озброєння, але, скоріш за все, йшлося про ракети SCALP "повітря-земля" – ті ж самі, що у Британії мають назву Storm Shadow, оскільки це франко-британська розробка.

Нагадаємо, міністр оборони Британії заявив, що точність Storm Shadow в Україні була "практично безпомилковою".