Байден згадав, як схвалив вступ Фінляндії до НАТО за три секунди

Президент США Джо Байден, який зараз перебуває із візитом у Гельсінкі, згадав, як схвалював рішення щодо членства Фінляндії в НАТО.

Про це він сказав перед початком зустрічі із фінським президентом Саулі Нііністьо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на фінське видання Iltalehti.

Байден згадав про візит Нііністьо до Вашингтона, під час якого той запитав, чи підтримують Сполучені Штати членство Фінляндії в НАТО.

"Мені знадобилося близько трьох секунд, щоб відповісти "так", – сказав американський президент.

У Гельсінкі Байден візьме участь у саміті між Сполученими Штатами та північноєвропейськими країнами.

Предметом обговорень стане тісніша співпраця між скандинавськими країнами та Сполученими Штатами в питаннях безпеки, навколишнього середовища та технологій.

11-12 липня Байден брав участь у саміті НАТО, який проходив у Вільнюсі.

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