Байден вспомнил, как одобрил вступление Финляндии в НАТО за три секунды
Президент США Джо Байден, который сейчас находится с визитом в Хельсинки, вспомнил, как принимал решение о членстве Финляндии в НАТО.
Об этом он сказал перед началом встречи с финским президентом Саули Ниинистё, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финское издание Iltalehti.
Байден вспомнил о визите Ниинистё в Вашингтон, во время которого тот спросил, поддерживают ли Соединенные Штаты членство Финляндии в НАТО.
"Мне понадобилось около трех секунд, чтобы ответить "да", – сказал американский президент.
В Хельсинки Байден примет участие в саммите между Соединенными Штатами и североевропейскими странами.
Предметом обсуждений станет более тесное сотрудничество между скандинавскими странами и Соединенными Штатами в вопросах безопасности, окружающей среды и технологий.
11-12 июля Байден принимал участие в саммите НАТО, который проходил в Вильнюсе.
Читайте также: Программа-минимум в Вильнюсе: что получила Украина от саммита НАТО и что должна делать дальше