Байден вспомнил, как одобрил вступление Финляндии в НАТО за три секунды

Президент США Джо Байден, который сейчас находится с визитом в Хельсинки, вспомнил, как принимал решение о членстве Финляндии в НАТО.

Об этом он сказал перед началом встречи с финским президентом Саули Ниинистё, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финское издание Iltalehti.

Байден вспомнил о визите Ниинистё в Вашингтон, во время которого тот спросил, поддерживают ли Соединенные Штаты членство Финляндии в НАТО.

"Мне понадобилось около трех секунд, чтобы ответить "да", – сказал американский президент.

В Хельсинки Байден примет участие в саммите между Соединенными Штатами и североевропейскими странами.

Предметом обсуждений станет более тесное сотрудничество между скандинавскими странами и Соединенными Штатами в вопросах безопасности, окружающей среды и технологий.

11-12 июля Байден принимал участие в саммите НАТО, который проходил в Вильнюсе.

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