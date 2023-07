Іноземні партнери пообіцяли надати Україні понад 1,5 мільярда євро військової допомоги під час участі у саміті НАТО цього тижня.

Про це заявив у четвер міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє "Європейська правда".

Зустрічі у Вільнюсі були дуже продуктивними, написав Резніков у Twitter за підсумками саміту у вівторок і в середу в литовській столиці.

"Україна отримає понад 1,5 млрд євро військової допомоги від своїх міжнародних партнерів", – заявив міністр.

У твіті Резнікова згадані сім країн, які запропонували пакети військової допомоги у Вільнюсі.

🚀 Ukraine will receive over €1.5 billion in military aid from its international partners.



✳️ Long-range SCALP missiles, Leopard tanks, additional Patriots, F-16 pilot training are just some of the things that can be announced publicly.



We can mention at least seven packages…