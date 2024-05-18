У Молдову на навчання прибули військові США

В аеропорту Кишинева приземлився літак C-17 Національної повітряної гвардії Північної Кароліни з американськими військовослужбовцями на борту для підтримки навчань "Щит миру".

Про це повідомило посольство США у Молдові, пише "Європейська правда".

Тридцять п'ять військовослужбовців зі складу гвардії Північної Кароліни та ВПС США у Європі у співпраці з міністерствами Молдови відпрацьовуватимуть тактики реагування, необхідні для гарантування безпеки громадян Молдови в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Крім того, цей літак доставив медичне обладнання, яке буде передано Міністерству оборони Молдови в рамках американської допомоги.

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"Сполучені Штати пишаються своєю співпрацею з урядом і народом Молдови в прагненні до створення демократичного, процвітаючого і безпечного майбутнього", – сказано у повідомленні посольства.

Нагадаємо, 13-14 травня молдовські та американські військові виконували спільні парашутні стрибки в межах навчань Swift Response.

А в сусідній Румунії 13 травня розпочались великі навчання десантників, у яких беруть участь приблизно дві тисячі військових з Франції, Німеччини, Румунії, Іспанії, США і Нідерландів.