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Латвія закликала владу Грузії відкликати "російський закон" після вето президентки

Новини — Субота, 18 травня 2024, 18:44 — Христина Бондарєва

Глава МЗС Латвії Байба Браже закликала владу Грузії відкликати скандальний закон про "іноагентів", який у суботу ветувала президентка Саломе Зурабішвілі.

Про це Браже написала на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Глава латвійської дипломатії відзначила, що Зурабішвілі наклала вето на закон, який ще називають "російським" через його подібність з законодавством у РФ.

Наміри влади Грузії схвалити закон викликали величезні протести в країні. Закон, за словами Браже, створив явну загрозу для європейського шляху країни.

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"Латвія закликає уряд і парламент Грузії відкликати закон і переглянути свій підхід", – зазначила Браже.

Попри вето президентки, у партії влади "Грузинська мрія" є достатньо голосів у парламенті, щоб подолати вето. 

Якщо і після цього президентка не підпише закон, його підписує і публікує голова парламенту.

Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у конституції не вказані. 

18 травня у Тбілісі пройде одразу кілька акцій та маршів проти закону про "іноагентів".

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