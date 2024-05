Латвія закликала владу Грузії відкликати "російський закон" після вето президентки

Глава МЗС Латвії Байба Браже закликала владу Грузії відкликати скандальний закон про "іноагентів", який у суботу ветувала президентка Саломе Зурабішвілі.

Про це Браже написала на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Глава латвійської дипломатії відзначила, що Зурабішвілі наклала вето на закон, який ще називають "російським" через його подібність з законодавством у РФ.

Наміри влади Грузії схвалити закон викликали величезні протести в країні. Закон, за словами Браже, створив явну загрозу для європейського шляху країни.

"Латвія закликає уряд і парламент Грузії відкликати закон і переглянути свій підхід", – зазначила Браже.

