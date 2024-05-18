Латвія закликала владу Грузії відкликати "російський закон" після вето президентки
Глава МЗС Латвії Байба Браже закликала владу Грузії відкликати скандальний закон про "іноагентів", який у суботу ветувала президентка Саломе Зурабішвілі.
Про це Браже написала на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Глава латвійської дипломатії відзначила, що Зурабішвілі наклала вето на закон, який ще називають "російським" через його подібність з законодавством у РФ.
Наміри влади Грузії схвалити закон викликали величезні протести в країні. Закон, за словами Браже, створив явну загрозу для європейського шляху країни.
"Латвія закликає уряд і парламент Грузії відкликати закон і переглянути свій підхід", – зазначила Браже.
Georgia’s🇬🇪 President @Zourabichvili_S has vetoed the law that has created huge protests in #Georgia and a clear danger to the country’s European🇪🇺 path.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 18, 2024
Latvia urges the Georgian government and parliament to withdraw the law and reconsider the approach. https://t.co/b6BuKK4YeA
Попри вето президентки, у партії влади "Грузинська мрія" є достатньо голосів у парламенті, щоб подолати вето.
Якщо і після цього президентка не підпише закон, його підписує і публікує голова парламенту.
Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у конституції не вказані.
18 травня у Тбілісі пройде одразу кілька акцій та маршів проти закону про "іноагентів".
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