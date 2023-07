Иностранные партнеры пообещали предоставить Украине более 1,5 миллиарда евро военной помощи во время участия в саммите НАТО на этой неделе.

Об этом заявил в четверг министр обороны Алексей Резников, сообщает "Европейская правда".

Встречи в Вильнюсе были очень продуктивными, написал Резников в Twitter по итогам саммита во вторник и в среду в литовской столице.

"Украина получит более 1,5 млрд евро военной помощи от своих международных партнеров", – заявил министр.

В твите Резникова упомянуты семь стран, которые предложили пакеты военной помощи в Вильнюсе.

🚀 Ukraine will receive over €1.5 billion in military aid from its international partners.



✳️ Long-range SCALP missiles, Leopard tanks, additional Patriots, F-16 pilot training are just some of the things that can be announced publicly.



We can mention at least seven packages…