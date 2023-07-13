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В Вильнюсе Украине пообещали военную помощь на 1,5 млрд евро – Резников

Четверг, 13 июля 2023, 18:55

Иностранные партнеры пообещали предоставить Украине более 1,5 миллиарда евро военной помощи во время участия в саммите НАТО на этой неделе.

Об этом заявил в четверг министр обороны Алексей Резников, сообщает "Европейская правда".

Встречи в Вильнюсе были очень продуктивными, написал Резников в Twitter по итогам саммита во вторник и в среду в литовской столице.

"Украина получит более 1,5 млрд евро военной помощи от своих международных партнеров", – заявил министр.

В твите Резникова упомянуты семь стран, которые предложили пакеты военной помощи в Вильнюсе.

В частности, Резников упомянул Германию с новым пакетом помощи на сумму 700 млн евро, который включает 25 танков Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 системы ПВО Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, боеприпасы.

Также Резников перечислил Австралию, Норвегию, Британию, Францию, Нидерланды и Канаду. 

Лидеры НАТО заявили на саммите, что Украина должна иметь возможность присоединиться к Альянсу в будущем. Они не прислали немедленного приглашения, но заверили Украину в непоколебимой поддержке, а также в новых обещаниях военной помощи.

Также в Вильнюсе были провозглашены так называемые "гарантии безопасности" - многосторонняя договоренность, которая должна "узаконить" военную помощь Украине от партнеров.

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