Проросійський українець 9 травня підняв дроном прапор Росії над Бундестагом 

41-річний українець, який підтримує російську агресію проти України, підняв дроном прапор Російської Федерації над німецьким Бундестагом, де встановлено заборону на польоти.

Про це повідомляє видання t-online, пише "Європейська правда".

Інцидент стався 9 травня, пресслужба Бундестагу підтвердила його в суботу.

Прихильник Росії Іван Т. кілька хвилин керував безпілотником із російським прапором над німецьким парламентом, знімаючи це на відео, що поширилося у соціальних мережах. Дрон пролетів над будівлею на висоті близько 20 метрів.

🇷🇺 Russians in 🇩🇪 Germany flew the Russian flag above the Reichstag using a drone.



Germany should understand what it means. pic.twitter.com/5OkpzbEEK7