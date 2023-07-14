Президент Литви про вступ України в НАТО: Одна з умов - боротьба з п'ятою колоною

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що після завершення війни НАТО зможе швидко ухвалити рішення про прийняття України, однак для цього Києву необхідно провести низку реформ.

Про це Науседа сказав в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

"Звичайно, реформи мають бути проведені. Не забуваймо, що Україна – на шляху до ЄС, вона робить чудовий прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії, а вони пов'язані з корупцією, деолігархізацією, іншими дуже важливими речами", – зазначив литовський президент.

Крім того, за його словами, однією з вимог також є боротьба з так званою п’ятою колоною.

"Це одна з умов, це дуже важлива умова, але давайте подивимося правді в очі: п'ята колона є скрізь, навіть у країнах, в яких ми не могли б уявити, далеко, навіть на захід від нас", – додав Науседа.

Він наголосив, що рішення влади України свідчать про те, що вона "очищується" від таких людей.

"Кожного разу, коли я чую, що когось відсторонили від високої посади, я радію, бо розумію, що держава очищується. Якби все було красиво, все заметено під килим і здавалося, що в ієрархії влади все стабільно, це викликало б підозри, а чи насправді в країні, де стикається безліч інтересів і де Росія намагається проводити не лише відкриті воєнні дії, а й гібридні та дезінформаційні, пропагандистські акції, усе так гарно й збоку добре. Ні, Україна очищається, і я думаю, що вона буде очищатися і надалі", – сказав Науседа.

Нагадаємо, рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

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