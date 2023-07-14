Президент Литвы о вступлении Украины в НАТО: Одно из условий - борьба с пятой колонной

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после завершения войны НАТО сможет быстро принять решение о принятии Украины, однако для этого Киеву необходимо провести ряд реформ.

Об этом Науседа сказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

"Конечно, реформы должны быть проведены. Не забывайте, что Украина – на пути в ЕС, она делает замечательный прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, а они связаны с коррупцией, деолигархизацией, другими очень важными вещами", – отметил литовский президент.

Кроме того, по его словам, одним из требований также является борьба с так называемой пятой колонной.

"Это одно из условий, это очень важное условие, но давайте посмотрим правде в глаза: пятая колонна есть везде, даже в странах, в которых мы не могли бы представить, далеко, даже к западу от нас", – добавил Науседа.

Он подчеркнул, что решения властей Украины свидетельствуют о том, что она "очищается" от таких людей.

"Каждый раз, когда я слышу, что кого-то отстранили от высокой должности, я радуюсь, потому что понимаю, что государство очищается. Если бы все было красиво, все заметено под ковер и казалось, что в иерархии власти все стабильно, это вызвало бы подозрения, а на самом ли деле в стране, где сталкиваются множество интересов и где Россия пытается проводить не только открытые военные действия, но и гибридные и дезинформационные, пропагандистские акции, все так красиво и со стороны хорошо. Нет, Украина очищается, и я думаю, что она будет очищаться и в дальнейшем", – сказал Науседа.

Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

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