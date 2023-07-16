Десантіс зіткнувся з проблемами з передвиборчою кампанією через брак коштів – ЗМІ

Губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом Дональда Трампа за участь у президентських виборах від Республіканської партії, скорочує співробітників свого штабу через брак коштів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За словами співрозмовника видання, знайомого з внутрішніми процесами, у четвер зі штабу губернатора Флориди було звільнено до 10 співробітників.

Рішення про скорочення штату було прийнято на тлі того, що кампанія Десантіса не змогла задовольнити свої очікування щодо збору коштів.

Хоча у другому кварталі цього року губернатор Флориди зібрав 20 мільйонів доларів, понад мільйон доларів було витрачено на заробітну плату, податки, страхування та оплату за обробку даних.

Раніше повідомлялося, що чинний президент США Джо Байден став лідером зі збору коштів на передвиборчу кампанію. Його штаб повідомив, що має 77 мільйонів доларів готівкою, що є "найбільшою сумою для демократа за всю історію".

Колишній президент Дональд Трамп зібрав понад 35 мільйонів доларів у другому кварталі. За перші три місяці 2023 року колишній президент зібрав понад 18 мільйонів доларів.