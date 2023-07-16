Десантис столкнулся с проблемами с предвыборной кампанией из-за нехватки средств - СМИ

Губернатор Флориды Рон Десантис, который считается главным конкурентом Дональда Трампа за участие в президентских выборах от Республиканской партии, сокращает сотрудников своего штаба из-за нехватки средств.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, знакомого с внутренними процессами, в четверг из штаба губернатора Флориды было уволено до 10 сотрудников.

Решение о сокращении штата было принято на фоне того, что кампания Десантиса не смогла удовлетворить свои ожидания по сбору средств.

Хотя во втором квартале этого года губернатор Флориды собрал 20 миллионов долларов, более миллиона долларов было потрачено на заработную плату, налоги, страхование и оплату за обработку данных.

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден стал лидером по сбору средств на предвыборную кампанию. В его штабе заявили, что имеют 77 миллионов долларов наличными, что является "самой большой суммой для демократа за всю историю".

Бывший президент США Дональд Трамп собрал более 35 миллионов долларов во втором квартале. За первые три месяца 2023 года бывший президент собрал более 18 миллионов долларов.