США наклали санкції на десятки російських компаній, що допомагають РФ вести війну

Сполучені Штати в четвер запровадили санкції проти низки компаній військово-промислового комплексу Росії, що займаються виробництвом боєприпасів і високотехнологічними розробками для військового сектору.

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, яке цитує "Європейська правда".

Нові економічні санкції США були запроваджені проти російських підприємств, що працюють або працювали в оборонному та пов'язаному з ним секторі економіки Російської Федерації.

Йдеться, серед іншого, про:

Олексинський хімічний комбінат (виробляє боєприпаси та зброю);

Казанський державний казенний пороховий завод (виробляє вибухові речовини, зброю, боєприпаси, стрілецьку зброю);

Тамбовський пороховий завод (є одним з основних російських виробників боєприпасів для артилерії та стрілецької зброї);

Тульський патронний завод (виробляє боєприпаси для стрілецької зброї).

Мінфін США також наклав санкції на низку російських підприємств, що працюють у галузях аерокосмічної промисловості, квантових технологій і передових комп'ютерних технологій, які Росія використовує для підтримки оборонної промисловості, та понад десяток науково-дослідних організацій.

Нові обмеження поширились і на кілька російських компаній, що беруть участь у схемі незаконного імпорту товарів і технологій подвійного призначення, а ще – підприємств російської оборонки, які співпрацюють із уже підсанкційними компаніями в РФ.

Нагадаємо, США також оголосили про санкції проти декількох киргизьких компаній, за допомогою яких Росія обходила запроваджені західними країнами обмеження та отримувала товари й технології подвійного призначення.

А Канада оголосила про санкції проти 39 росіян і 25 російських організацій в межах останнього раунду заходів, спрямованих на покарання Москви за вторгнення в Україну.